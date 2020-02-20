أسعار صرف العملات الدولية في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 10:40 صباحا

تباينت أسعار العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، نهاية تداولات الأسبوع.

وانخفض الدولار الأميركي بفارق 0.0038 دينار، مسجلا 1.418 د‫ينار مقابل 1.4156 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما تراجع الجنيه الاسترليني بفارق 0.0091 دينار، مسجلا 1.8303 دينار مقابل 1.8394 دينار أمس، وصعد اليورو بفارق 0.0025 دينار، مسجلا 1.5306 دينار مقارنة بـ1.5281 دينار أمس.

وفي دول الجوار، ارتفع الدينار التونسي بفارق 0.0016 دينار، مسجلا 0.4967 مقابل 0.4951 د‫ينار أمس، بينما استقر الدينار الجزائري عند مستوى 0.117 د‫ينار.

وعن عملات دول الخليج العربية، ارتفع الريال السعودي إلى 0.378 د‫ينار مقارنة بـ0.3774 د‫ينار أمس بفارق 0.0006 دينار، كما صعد الدرهم الإماراتي بفارق 0.0007 دينار، مسجلا 0.3861 د‫ينار مقابل 0.3854 أمس.

أما العملات الآسيوية، ففي حين استقر الين الياباني عند 1.29 د‫ينار، ارتفع الإيوان الصيني عند 0.2022 مقابل 0.2021 د‫ينار، وبفارق 0.0001 دينار. في المقابل تراجعت الليرة التركية بفارق 0.0004 دينار، مسجلة 0.2329 دينار مقابل 0.2333 د‫ينار أمس.

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