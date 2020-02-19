الحكومة الموقتة تدرس إمكانية تشغيل مطار «الأبرق»

عبدالله الثني (يسار) خلال اجتماع عقد في بنغازي، 19 فبراير 2020. (الحكومة الموقتة)

أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، تعليمات بضرورة تشغيل مطار «الأبرق» الدولي لسد أي عجز وتدارك أية مشكلات في تعطل الرحلات، وضمان عدم وجود مواطنين ليبيين عالقين بالمطارات في الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، لمناقشة إمكانية استئناف العمل بمطار «الأبرق» الدولي، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع التواصل الاجتماع «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع، إلى المشكلات التي تواجه مصلحة المطارات، وفي هذا الإطار اطلع الثني على نسب أعمال الصيانة الجارية لعدد من المطارات الليبية.

يشار إلى أن الاجتماع عُـقد بحضور رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل المكلف خالد الجربي، ومدير مصلحة المطارات صالح عمار إشتيوي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد.