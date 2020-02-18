«مكافحة الأمراض» يعلن إجلاء المواطنين الليبيين الموفدين للعلاج في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 12:06 صباحا
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار, (الإنترنت)

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، إنه تم إجلاء المرضى الليبيين الموفدين للعلاج في الصين، بالتنسيق مع الملحق الصحي بالسفارة الليبية في بكين محمود عبدالحق.

وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية مع القناة الصحية FM التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض, أن العدد الكلي لليبيين الموفدين للعلاج فى الصين بالمرافقين 12 مواطنا, تم إجلاء 9 منهم فيما تبقى 3 مواطنين لغرض استكمال إجراءات السفر، بحسب بيان للمركز.

وأشار النجار إلى أنهم خضعوا للكشف الطبي الكامل من قبل السلطات الصينية قبل مغادرتهم إلى دبي، ومن ثم إلى جمهورية تونس.

فيما أكد النجار خلوهم من فيروس كورونا المستجد وأنهم بصحة جيدة، مضيفا أن اثنين منهم عادا بالفعل إلى البلاد, بينما المركز على تواصل معهم ومراقبتهم صحيا بعد أن اتخذوا إجراءات الوقاية اللازم, إلى حين انتهاء فترة الحضانة «14 يوما», مشيرا إلى أن باقي العدد سيصل البلاد اليومين القادمين.

فيما ثمن النجار الدور الذي قامت به السلطات الصحية في تونس في متابعة الحالة الصحية للمواطنين الليبيين بالتنسيق والتواصل مع المركز الوطني.

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