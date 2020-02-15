لجنة للإشراف على توزيع أسطوانات الغاز في سرت

أسطوانات غاز طهي محملة على سيارات لنقلها إلى سرت، 15 فبراير 2020. (بلدية سرت)

خلص اجتماع موسع عُـقد في مدينة سرت، اليوم السبت، وناقش ملف غاز الطهي وآلية توفير أسطوانات الغاز وطرق توزيعه، إلى تشكيل لجنة تتولى الإشراف على التوزيع بمستودعات الغاز تضم مديرية الأمن ومراقبة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي في المدينة.

كما تقرر أن تكون آلية التوزيع عن طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمدينة، على أن يبدأ توزيع الشحنة الأولى من غاز الطهي ابتداءً من غدٍ الأحد، وذلك حسب بيان منشور على صفحة بلدية سرت بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن وصول شحنات غاز الطهي سيتوالى تباعًا على أن يُعلن عنها عن طريق مراقبة الاقتصاد سرت ولجنة الأزمة.

يشار إلى أن الاجتماع ضم رئيس لجنة الأزمة في سرت، فرج عبدالمجيد، وعضو المجلس التسييري لبلدية المدينة، السنوسي الدعيكي، وعدد من أعضاء لجنة الأزمة، وكذلك أصحاب مستودعات غاز الطهي بالمدينة وضواحيها.