بوالخطابية يبحث توسيع عمل مركز السكر والغدد الصماء لتغطية عدد أكبر من المواطنين

بوالخطابية مع مدير مركز السكر والغدد الصماء طبرق, 13 فبراير 2020 (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية الخميس، مع مدير مركز السكر والغدد الصماء طبرق، إمكانية توسيع وتطوير عمل المركز ليغطي أكبر قدر من المواطنين.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق فإن بوالخطابية عقد اجتماعا مع مدير المركز طلال بوزريقة، وبحث إمكانية تطوير وتوسيع مساحة الخدمة لمرضى السكر ببلدية طبرق.

وأضاف المكتب أن مركز السكر والغدد الصماء بطبرق من المراكز المستحدثة بالبلدية، ويقدم خدماته لمرضى السكر ويشرف على حالات السكر والغدد بواسطة الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز وأخصائيين للتغذية.