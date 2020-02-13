دفن 8 جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 13 فبراير 2020, 09:18 مساء
دفن جثامين المهاجرين بمقبرة في بني وليد. (الإنترنت)

أعلن مستشفى بني وليد العام، اليوم الخميس، دفن 8 جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين كانت محفوظة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، مشيرا إلى أن عملية الدفن جرت بالتنسيق مع النيابة العامة بعد أخد إذن الدفن وإتمام الإجراءات القانونية.

ودعا المدير العام لمستشفى بني وليد العام، محمد المبروك، الجهات المسؤولة إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الملف، مؤكدا أن المستشفي «لن يستمر في استقبال الجثامين خوفا من الأمراض التي قد تسببها الجثث بعد تحللها».

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، وسط بني وليد، الذي يسلكه المهربون وتجار البشر.

دفن جثامين المهاجرين بمقبرة في بني وليد. (الإنترنت)
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