«بلدي أبوسليم»: تدمير منزل في محلة باب السلام جراء سقوط قذيفة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 01:20 مساء
منزل في أبوسليم تعرض للدمار جراء سقوط قذيفة عليه، 12 فبراير 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن المجلس البلدي أبوسليم تعرض منزل في محلة باب السلام بالبلدية إلى التدمير جراء سقوط قذيفة عليه.

وأشار المجلس إلى أنه لم يكن هناك مواطنون في المنزل، عدا امرأة وهي في حالة جيدة، حسب بيانه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار إلى تحطم ممتلكات أصحاب المنزل، كما أن شظايا التفجير تسببت في أضرار بالمباني المجاورة، التي تصدعت جدرانها جراء الحادث، كما تضررت سيارات للأهالي، متهما قوات القيادة العامة بأنها مصدر القذيفة. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة الخبر من مصدر مستقل.

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