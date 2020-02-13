إدارة الخدمات الصحية الزنتان تتسلم أجهزة ومعدات طبية

مستشفى ابن سينا التعليمي يتسلم أجهزة طبية، 13 فبراير 2020، (صفحة المستشفى على فيسبوك)

تسلم إدارة الخدمات الصحية الزنتان أجهزة ومعدات طبية ضمن سلسلة دعم المستشفيات التي تنفذها وزارة الصحة في حكومة الوفاق.

وتضمنت الشحنة أجهزة «أشعة، وموجات فوق الصوتية، وتخطيط العضلات»، إضافة إلى جهازي أشعة متنقل ومحمول، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وشملت أيضا أجهزة تنفس صناعي للأطفال، وأجهزة قياس نبض الجنين، وأجهزة تعقيم، وأجهزة أكسجين، وجهاز قارئ أشعة رقمي.

كما تم تجهيز مستشفى طرابلس المركزي بمصنع أكسجين طبي ألماني الصنع، يعمل بقدرة 33 متر مكعب في الساعة، ومزود بمحطة تعبئة بسعة أربع أسطوانات مثبتة داخل حاوية بحجم 40 قدما، ويتيح المصنع إمكانية تزويد المستشفى بالأكسجين الطبي مباشرة أو عبر استخدام الأسطوانات.

وفي سياق متصل، استقبل مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت، صباح اليوم، ثلاث أجهزة موجات فوق الصوتية عبر وزارة الصحة في الحكومة الموقتة.

وأكد مدير عام المستشفى د. علي الزرقاء أن الأجهزة ستوزع مباشرة على بعض الأقسام؛ لكي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لأهالي المدينة وزوارها.