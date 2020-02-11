لأول مرة.. إنارة مدرسة بالطاقة الشمسية في «سوق الجمعة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 02:59 مساء
تركيب منظومة للطاقة الشمسية في مدرسة أحمد الزقزوقي بسوق الجمعة، 11 فبراير 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية سوق الجمعة تركيب منظومة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مدرسة أحمد الزقوزي للتعليم الأساسي.

وتعد تلك المدرسة الأولى في البلدية التي تتمتع بإنارة مستمرة اعتمادا على تلك المنظومة، والتي ستكفي لتشغيل جميع الأجهزة «عدا أجهزة التكييف»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ونظمت المدرسة حفلا لتكريم المسؤولين عن تركيب المنظومة، وقدمت شهادات تقدير لهم على جهودهم. يذكر أن المشروع نفذته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق «Tika»، بالتعاون مع البلدية والهيئة الوطنية للتعليم التقني.

يشار إلى أن مكتب التخطيط ونظم المعلومات الجغرافية بالبلدية بدأ منذ نحو شهرين تنفيذ دراسة لاحتياجات مدارس البلدية من الطاقة الشمسية؛ تمهيدا لعرض هذا المشروع على بعض الجهات الداعمة.

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