الشيباني يعقد اجتماعا موسعا مع ممثلي المنظمات الدولية في ليبيا بشأن الهجرة

اجتماع وكيل وزارة الداخلية مع المنظمات الدولية العاملة في ليبيا بشأن الهجرة. (وزارة الداخلية)

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بفندق «المهاري» في العاصمة طرابلس، مع المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في ليبيا لمناقشة ملف الهجرة وأوضاع المهاجرين غير الشرعيين والصعوبات التي تواجه المنظمات العاملة في ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع حضره المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، وممثل برنامج الغذاء العالمي، ورئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسف، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للإسكان، ومدير مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

كما حضر الاجتماع من الجانب الليبي رئيس قسم متابعة مراكز إيواء المهاجرين ورئيس قسم المنظمات بمكتب وكيل وزارة الداخلية، ومندوب عن إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية ومندوب عن الهيئة الليبية للإغاثة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاجتماع تركز على مناقشة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المنظمات الدولية العاملة في ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا. ومناقشة عدد من المواضيع المهمة والمتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين والوقوف على المشاكل التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها، بالإضافة لعدد من المواضيع التي ذات الاهتمام المشترك.