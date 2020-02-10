المصرف المركزي: 1.3 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 06:35 مساء

قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ مليارًا و314 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي.

وجاء في بيان المصرف، الصادر اليوم حول الإيراد والإنفاق لشهر يناير 2020، أنه جرى تغذية حسابات المصارف التجارية بمبلغ مليار و93 مليون دولار، بالإضافة إلى 221 مليون دولار تحويلات الدولة.

وفي التفاصيل، أوضح المصرف أن تحويلات الدولة منها 3.6 مليون دولار سداد التزامات العلاج بالخارج على نفقة الدولة، و175 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و42.4 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

أما بالنسبة للأموال التي ضخها في حسابات المصارف التجارية، فقد ورد في بيان المصرف المركزي أنها تشمل مايلي:
ـ 45 مليون دولار ما جرى تنفيذه من مخصص أرباب الأسر.
ـ 538 مليون دولار للاعتمادات.
ـ 510 ملايين دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص، ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران، وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

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