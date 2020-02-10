وصول 3 شحنات غاز طهي تضم 3410 أسطوانات لبلدية البوانيس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 12:45 صباحا
وصول شحنات غاز طهي لبلدية البوانيس, 9 فبراير 2020 (بلدية وادي البوانيس)

وصلت أمس الأحد لمناطق تمنهنت والزيغن وسمنو ببلدية وادي البوانيس، ثلاث شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهي قادمة من مستودعات راس المنقار بالمنطقة الشرقية، إذ تقدر الشحنة بحوالي 1470 أسطوانة.

وبحسب بيان للبلدية الأحد، تم توزيع الشحنات على المواطنين كل حسب منطقته.

وأوضحت البلدية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة التي وضعها آمر منطقة سبها العسكرية اللواء طيار محمد المدني الفاخري، والذي أصدر تعليماته بضرورة توفير احتياجات المواطنين من المحروقات وغاز الطهي لكافة سكان منطقة سبها.

 ولفت البيان إلى أنه سيتم توفير شحنات مماثلة من الغاز والوقود لمدينة سبها خلال الفترة القادمة، مضيفا أن مناطق الجنوب تشهد ارتفاعا في سعر اسطوانة الغاز بالسوق الموازية والتي وصلت فيه إلى 85 دينارا ليبيا.

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