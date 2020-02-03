«الوطنية للتعليم التقني والفني» تنظم دورة تدريبية في كيفية قفل الحسابات الختامية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 01:42 صباحا

ستنظم الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني خلال شهر مارس القادم، دورة تدريبية بعنوان (كيفية قفل الحسابات الختامية)، تستهدف فيها رؤساء الأقسام المالية بالمعاهد التقنية العليا، وفق مدير إدارة التخطيط والمتابعة الدكتور عبدالحافظ أحمد سعيد.

وبحسب بيان اليوم، فإن الهيئة نظمت في شهر أكتوبر الماضي دورة تدريبية لرؤساء الأقسام المالية للكليات التقنية تعرف خلالها المتدربون على أهم المفاهيم الأساسية عن المالية والتقارير وأيضاً أنواع التقارير، وكذلك كيفية قراءة المؤشرات والتقارير المالية وكل ما له علاقة بقفل الحسابات الختامية.

تأتي الدورات التدريبية ضمن تنفيذ خطة وبرامج الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني لكافة مؤسساتها التقنية والفنية.

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