أكثر من 3500 مصاب بالسكري في بني وليد بحاجة لمادة الإنسولين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 02 فبراير 2020, 08:01 مساء
مركز السكر والغدد الصماء في بني وليد. (الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران، اليوم الأحد، إن أكثر من 3500 مريض من المصابين بمرض السكري عاجزون على الحصول على دواء الأنسولين.

وذكر أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن مادة الإنسولين نفذت مخازن مركز السكر والغدد الصماء ببني وليد ما جعل المواطنين المصابين بمرض السكري عاجزين على الحصول على حصصهم من مادة الإنسولين.

وذكر أبوالنيران أن عدد المصابين بالسكري في بني وليد بلغ 3500 مصاب، إضافة إلى 167 مصابا آخرين من النازحين المتواجدين بالمدينة بني وليد.

ودعا أبوالنيران كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها وتوفير مادة الإنسولين، مبينا أن المواطنين يواجهون صعوبة في شراء الإنسولين من الصيدليات الخاصة بسبب ارتفاع الأسعار.

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