سلامة يطلع مجلس الأمن على تطورات الوضع في ليبيا (بث مباشر)

يقدم مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، على تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، بتوقيت طرابلس إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا وفق ما أعلنته البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وسيقدم سلامة إحاطته «رقم 17» حول تطورات الأزمة في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة الكونغولية برازافيل حيث يشارك في أعمال القمة الثامنة لرؤساء وحكومات اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا.

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ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن خلال الجلسة مسودة قرار قدمه مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة من أجل لوقف إطلاق النار في ليبيا. حيث يطالب مشروع القرار مجلس الأمن بأن يقر «نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر تصدير الأسلحة المفروض منذ 2011»، و«عدم التدخل فى النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدى إلى تفاقمه».

وتهدف القمة الأفريقية المنعقدة اليوم في برازافيل إلى دراسة تطور الوضع في ليبيا تمهيدا لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المقررة في فبراير المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتنعقد القمة بمبادرة من الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، وهو الرئيس الحالي للجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، وذلك بعد أيام من قمة برلين بهدف إيجاد حلول للأزمة وفقا لتوصيات المؤتمر الأخير في ألمانيا، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الأفريقية (السنغالية).

ويشهد هذا اللقاء حضور طرفي النزاع الليبي وممثلين آخرين لمنظمات إقليمية ودولية في محاولة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة. ومن المنتظر أن يشارك في هذا اللقاء كل من الممثل الخاص، ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، والأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، إبراهيم ساني أباني.