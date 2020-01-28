«اتصالات الوفاق» تناقش الوضع المالي لغرفة الملاحة البحرية

اجتماع في وزارة الاتصالات بشأن الوضع المالي لغرفة الملاحة البحرية, 28 يناير 2020 (اتصالات الوفاق)

بحث اجتماع صباح اليوم، في وزارة الاتصالات بحكومة الوفاق، الوضع المالي الذي تمر به غرفة الملاحة البحرية وضرورة تفعيل أعمالها لتحقيق الفائدة لمنتسبيها المتمثلين في الشركات والوكالات البحرية.

وحسب بيان للوزارة اليوم، ضم الاجتماع وزير المواصلات ووكيل الوزارة لشؤون الموانئ والنقل البحري، ورئيس مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية والمستشار القانوني لمصلحة الموانئ والنقل البحري.

وأوضح البيان أن الاجتماع ركز على ضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية للغرفة في أقرب الآجال، للنظر في تفعيل عمل الغرفة واختيار مجلس إدارة يُناط به عملية معالجة المشاكل والصعاب التي تمر بها الغرفة ومنتسبيها.