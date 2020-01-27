منظمة إنسانية: إنقاذ أكثر من 400 مهاجر في مياه البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 03:58 مساء
أحد عناصر الإنقاذ يحمل طفلا في مياه البحر المتوسط (أرشيفية: موقع منظمة Sos Mediterranee على شبكة الإنترنت)

أعلنت منظمة إنسانية، إنقاذ شملت 407 مهاجراً خلال 72 ساعة، في مياه البحر المتوسط.

ووفق وكالة «آكي» الإيطالية، أضافت منظمة (Sos Mediterranee)، في تغريدة على موقع «تويتر» اليوم الاثنين، أنه «تم إنقاذ 184 شخصًا خلال الليلة الماضية كانوا على متن زورقين مطاطيين من قبل رجال إنقاذ سفينة (أوشن فايكنغ)»، بينما «تم في اليوم السابق أصلا، إنقاذ 102 شخص على بعد 80 ميلًا بحريا عن السواحل الليبية، و82 آخرين في منطقة المالطية».

وتابعت المنظمة الإنسانية أنها «من خلال 5 عمليات إنقاذ ليلية تمت في غضون أقل من 72 ساعة، أصبح العدد الإجمالي للناجين على متن سفينتنا الآن 407».

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