ننشر السعة التخزينية للوقود في طبرق وبنغازي وسبها (الأحد 26 يناير 2020)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 02:55 مساء

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الوقود متوافر بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقية، لكنه ليس كذلك بالنسبة إلى المناطق الغربية والجنوبية التي تعاني نقصا في الإمدادات، موضحة أن سبها لا يوجد بها أي سعات تخزينية من البنزين أو غاز الطهي.

وذكرت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن بنغازي فيها سعات تخزينية من البنزين بالمستودعات تكفي خمسة أيام، ومن الديزل 13 يوما ومن غاز الطهي 13 يوما أيضا.

أما في طبرق، فكميات البنزين تكفي ستة أيام، والديزل ثمانية أيام، وغاز الطهي ثلاثة أيام فقط، بينما لا توجد في سبها سعات تخزينية من غاز الطهي والبنزين، بينما يتوافر الديزل لمدة 11 يوما.

ولفتت المؤسسة إلى أنه تم تفريغ سفينة محملة بالبنزين في بنغازي الجمعة الماضي، ومن المتوقع وصول سفينة أخرى مساء اليوم الأحد، منبهة بأن مصفاة الزاوية لا تزال تعمل وتنتج الوقود للاستهلاك المحلي.

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