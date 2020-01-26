6 بلديات تدشن الخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 10:18 صباحا
من أعمال ورشة العمل حول انطلاق الخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية في 6 بلديات أمس السبت. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الجدول الزمني للخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية في ست بلديات ضمن العمل بالخطة 2020 لتفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارتي الصحة والحكم المحلي بنقل صلاحيات الرعاية الصحية الأولية ذات الحكم المحلي للبلديات.

ووفق صفحة وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من المقرر تشكيل فرق العمل في الفترة بين 21 و31 يناير الجاري في قيادة المكاتب الصحية في البلديات، وتشمل أيضاً إدارات المالية والمرافق والمشاريع العامة والإدارات المسؤولة عن الجوانب الاقتصادية على مُستوى البلديات، وكذلك المسؤولين عن الجودة.

وتعتزم الوزارة إعداد الأنشطة في خطط العمل من خلال اختيار عيادات الرعاية الصحية الأولية، وتدريب فريق المهام على هياكل خطة العمل وتحديد متطلبات البيانات والتقييم التحليلي.

اقرأ أيضا: الصحة العالمية توزع شحنة طبية على 30 مرفقا طبيا بالجنوب

ومن المنتظر بدء العمل في بلديتي طرابلس المركز والزاوية الجنوبي اعتبارا من 1 فبراير المقبل، وفي مصراتة وغريان اعتبارا من 1 مارس المقبل، وسبها والبريقة اعتبارا من 1 أبريل المقبل، بينما يبدأ تطبيق خطط العمل اعتبارا من مايو المقبل.

وأقيمت ورشة عمل حول انطلاق الخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية في البلديات الستة أمس السبت بحضور ممثلين عن وزارة الصحة والحكم المحلي والمركز الوطني لتطوير النظام الصحي واللجنة العليا لنقل الاختصاصات وممثلين عن ملف العمل عند البلديات المستهدفة كمرحلة تجريبية.

وقال مدير مكتب التعاون الدولي، د. خالد عطية، إن «برنامج الخطة يهدف لتحديد الاحتياجات الفعلية للبلديات فيما يخص متطلبات مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية من حزمة الخدمات الأساسية، وإنشاء نظام لتوثيق الأداء وإعداد التقييم، كذلك البيانات الأساسية لإعداد الميزانيات السنوية للرعاية الأساسية، والموازنات بإطار متوسط المدى على المستويين القطاعي والوطني».

يشار إلى بداية إطلاق الخطة التجريبية هو تطبيق للاستراتيجية التي أقرها وزير الصحة في أكتوبر من العام الماضي، وتهدف إلى المساهمة في تحسين كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين من حيث الجوانب الفنية وكيفية توزيع الموارد البشرية الطبية، والمستلزمات من الأدوية وغيرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيان هام لمؤسسة النفط يرصد آثار إقفال موانئ التصدير على إنتاج الخام والمشتقات ...
ليبيا
الخمسي: لهذا السبب سيرتبك منتخب ليبيا
رياضة محلية
فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»
دولى
غسان سلامة: رصدنا 50 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار.. ومؤتمر برلين «لم يمنع» توريد ...
ليبيا
أبو عرابة: نحتاج إلى دعم الدولة.. ولا إعمار لتاورغاء دون أهلها وشبابها
ليبيا
مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس
ليبيا
«مسار جنيف».. هل يشكل فرصة جديدة لحل الأزمة على طاولة ليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين».. عودة إلى العملية السياسية أم مربع «الصخيرات»؟
ليبيا
السجن 19 عاما لمصطفى الإمام المتهم الثاني في «هجوم بنغازي»
ليبيا
في العدد 218 من جريدة «الوسط»: مصير «المرتزقة» وأوجاع النازحين من «أبوسليم» إلى ...
ليبيا
«المركزي» بالبيضاء يرد على تصريحات المشري بشأن الدين العام
ليبيا
رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مضاعفات أقل حال التوقف عن التدخين قبل إجراء الجراحة