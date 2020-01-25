انطلاق الخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية في ست بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يناير 2020, 05:25 مساء
انطلاق الخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية في ست بلديات, 25 يناير 2020 (صحة الوفاق)

أُقيمت ورشة عمل حول «انطلاق الخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية في ست بلديات» ضمن العمل بالخطة 2020 لتفعيل الاتفاق بين وزارتي الصحة والحكم المحلي، بنقل صلاحيات الرعاية الصحية الأولية ذات الحكم المحلي للبلديات.

وبحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، حضر الورشة ممثلون عن الوزارتين والمركز الوطني لتطوير النظام الصحي واللجنة العليا لنقل الاختصاصات، وممثلون عن ملف العمل لدى البلديات المستهدفة كمرحلة تجريبية.

من جانبه قال مدير مكتب التعاون الدولي، الدكتور خالد عطية، إن برنامج الخطة يهدف لتحديد احتياجات البلديات من متطلبات مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء نظام لتوثيق الأداء وإعداد التقييم، وكذلك البيانات الأساسية لإعداد الميزانيات السنوية للرعاية الأساسية، والموازنات بإطار متوسط المدى على المستويين القطاعي والوطني.

وأضاف أنه سيتم تطبيق الخطة على 6 بلديات وتحديد حزمة خدمات للرعاية الصحية التي ستتولى الوزارة الإشراف عليها مع البلديات.

ولفت مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات صلاح فطح، أن هذه الخطوة والورشة جاءت بناءً على الاتفاق الذي تم توقيعه بنقل الصلاحيات ذات الطابع المحلي إلى البلديات، وعملنا عن طريق هذه الورشة بالخطة التشغيلية لنقل مراكز الرعاية الصحية.

من جانبه أكد مستشار الرعاية الصحية ببرنامج إدارة المال العام بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، عمار جرار، أن بداية إطلاق الخطة التجريبية يمثل تطبيقًا للإستراتيجية التي أقرها وزير الصحة في أكتوبر 2019، التي تهدف للمساهمة في تحسين كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين من حيث الجوانب الفنية وكيفية توزيع الموارد البشرية الطبية والمستلزمات من الأدوية وغيرها.

وبحسب البيان فإن الجدول الزمني والبدء بالخطة يشمل تشكيل فرق العمل في الفترة بين 21 و31 يناير الحالي، بقيادة المكاتب الصحية في البلديات وتشمل أيضًا إدارات المالية والمرافق والمشاريع العامة والإدارات المسؤولة عن الجوانب الاقتصادية على مستوى البلديات وكذلك المسؤولين عن الجودة.

فيما ستتم عملية إعداد الأنشطة في خطط العمل من خلال اختيار عيادات الرعاية الصحية الأولية، وتدريب فريق المهام على هياكل خطة العمل وتحديد متطلبات البيانات والتقييم التحليلي والاتفاق على المواعيد النهائية وفقًا لجدول زمني يبدأ في طرابلس المركز والزاوية الجنوبي من 1 فبراير، وفي مصراتة و غريان من 1 مارس، وفي سبها والبريقة في 1 أبريل، بينما سيتم البدء بتطبيق خطط العمل اعتبارًا من مايو المقبل.

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