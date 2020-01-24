إردوغان: العسكريون الأتراك في ليبيا لتدريب قوات الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يناير 2020, 09:56 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، إن العسكريين الأتراك الذين يجري إرسالهم إلى ليبيا «يقومون بدعم وتدريب قوات حكومة الوفاق».

وقال إردوغان «أرسلنا، ونرسل، وفدنا العسكري إلى هناك.. لن نترك السراج وحده.. نحن عازمون على تقديم كل الدعم الممكن في هذه النقطة»، بحسب وكالة «رويترز».

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، والرئيس التركي إردوغان، اتفاقيتي تعاون إحداهما أمنية والأخري لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين في البحر المتوسط.

وقال إردوغان، الذي كان يتحدث في اسطنبول بعد مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه على الدول التي حضرت قمة برلين الخاصة بليبيا يوم الأحد عدم مساعدة قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بعد أن غادر الاجتماع دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وانعقد يوم الأحد الماضي اجتماع في برلين ضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الفاعلة في الأزمة الليبية، بالإضافة إلى بعض دول الجوار، حيث تم التباحث في سبل حل الأزمة الليبية بطريقة سلمية، وتم التوصل لعدد من النقاط أهمها تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه قبلها بأسبوع بعد جهود روسية – تركية.

وتبنت 12 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية البيان الختامي لمؤتمر برلين، الذي أكد الالتزام بالامتناع عن التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، كذلك احترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 للعام 2011 وتنفيذه، إضافة إلى ما أعقبه من قرارات المجلس بما في ذلك حظر انتشار الأسلحة في ليبيا، فضلا عن دعم جهود إيجاد حل سياسي للأزمة.

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