الثني يوجه ببدء تنفيذ البنية التحتية في 4 أحياء ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يناير 2020, 09:30 صباحا
اجتماع برئاسة الثني لبحث تنفيذ مشاريع داخل منطقة المحيشي في بنغازي، 23 يناير 2020، (بلدية بنغازي)

وجه رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني ببدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية لأربعة أحياء داخل منطقة المحيشي بمدينة بنغازي.

وناقش الثني أوضاع المنطقة خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مصطفى بوزغيبه، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الخميس.

وتطرق الاجتماع إلى أزمة البنية التحتية المتهالكة للمنطقة، حيث أجرى الثني جولة تفقدية للاطلاع عليها أكثر من مرة لإيجاد حلول لها.

وبحث الاجتماع آليات تنفيذ البنية التحتية لأول أربعة إحياء داخل المنطقة؛ لتنطلق بعدها تباعا جميع الخدمات لها، إذ يعاني سكانها من هذه الأزمة على مدى العقود الماضية.

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