مستشفى «الثورة» بالبيضاء: 8 حالات إنفلونزا بالعناية الفائقة والوضع تحت السيطرة‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الخميس 23 يناير 2020, 04:35 مساء
مستشفى الثورة التعليمي المركزي في مدينة البيضاء. (الإنترنت)

أكد مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، اليوم الخميس، دخول ثمانية حالات مصابة بالإنفلونزا الموسمية إلى العناية الفائقة بالمستشفى، مشيرا إلى أن «الوضع تحت السيطرة».

وأوضح المكتب الإعلامي بالمستشفى لـ«بوابة الوسط» أنه جرى إغلاق الغرف وإيقاف استقبال حالات مرضية أخرى، وإعلان حالة الطوارئ لفتح جميع العيادات بمدينة البيضاء وضواحيها.

وأضاف أن حالة الطوارئ ستستم رثلاثة أيام للمتابعة والحصر ومراقبة الوضع والإعلان عن أي تطورات أخرى في حينها، لافتا إلى أن طائرة حطت منذ قليل حاملة عقاقير ضد الإنفلونزا عن طريق وزارة الصحة.

وذكر المكتب الإعلامي في تصريحاته أن غرفة العمليات بالمجلس البلدي الآن موجودة بالمستشفى لتذليل الصعاب والتواصل مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى جانب تشكيل فرق طبية للتواصل مع أهالي المصابين والتأكد من سلامتهم.

ودعا مستشفى الثورة التعليمي المركزي المواطنين في حال وجود أي أعراض جانبية معلومة للإنفلونزا التوجه لأقرب مركز صحي.

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