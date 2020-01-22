المسماري يعلن تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس

الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري.

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس «بالكامل»، لافتًا إلى أن منطقة الحظر تبدأ من أسفل غريان إلى جنوب شرق ترهونة وصولًا إلى شاطئ البحر، وتضم بذلك مطار معيتيقة.

وقال المسماري في بيان على صفحته بموقع «فيسبوك» إن القيادة العامة عندما أعلنت وقف إطلاق النار في 12 يناير لم تشترط سوى احترام الطرف الأخر للهدنة، ولكن ذلك لم يحدث، حيث «رصدت طائراتنا تسريب مجموعة من الإرهابيين (تنظيم داعش) نقلت من سورية بإشراف المخابرات التركية إلى الجنوب الغربي لليبيا».

وأضاف «احترامًا للمجتمع الدولي والأشقاء العرب والأصدقاء الروس أوقفنا إطلاق النار دون شروط، لكن (الطرق الأخر) بدلًا من استغلال ذلك في تقديم الخدمات للمواطنين باتت المنطقة مصدرًا لنقل الإرهابيين والأسلحة والمعدات».

وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بنقل المساجين من مناطق العمليات العسكرية في طرابلس.

يشار إلى أن المسماري أعلن في نوفمبر الماضي، فرض حظر جوي «فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها»، لتشمل سبعة مواقع هي: منطقة المايا ومصنع القماس والكلية العسكرية بنات ومزرعة النعام وغرب منطقة القربولي ومنحى الطريق ومفترق الطرق، واستثنى مطار معيتيقة من الحظر «نظرا لأهميته الإنسانية»، وذلك قبل أن يعود ويعلن في 8 يناير الجاري توسيع منطقة الحظر الجوي المعلن عنها سابقا لتشمل المطار.