المسماري يعلن تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 08:45 مساء
الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري.

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس «بالكامل»، لافتًا إلى أن منطقة الحظر  تبدأ من أسفل غريان إلى جنوب شرق ترهونة وصولًا إلى شاطئ البحر، وتضم بذلك مطار معيتيقة.

وقال المسماري في بيان على صفحته بموقع «فيسبوك» إن القيادة العامة عندما أعلنت وقف إطلاق النار في 12 يناير لم تشترط سوى احترام الطرف الأخر للهدنة، ولكن ذلك لم يحدث، حيث «رصدت طائراتنا تسريب مجموعة من الإرهابيين (تنظيم داعش) نقلت من سورية بإشراف المخابرات التركية إلى الجنوب الغربي لليبيا».

وأضاف «احترامًا للمجتمع الدولي والأشقاء العرب والأصدقاء الروس أوقفنا إطلاق النار دون شروط، لكن (الطرق الأخر) بدلًا من استغلال ذلك في تقديم الخدمات للمواطنين باتت المنطقة مصدرًا لنقل الإرهابيين والأسلحة والمعدات».

وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بنقل المساجين من مناطق العمليات العسكرية في طرابلس.

يشار إلى أن المسماري أعلن في نوفمبر الماضي، فرض حظر جوي «فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها»، لتشمل سبعة مواقع هي: منطقة المايا ومصنع القماس والكلية العسكرية بنات ومزرعة النعام وغرب منطقة القربولي ومنحى الطريق ومفترق الطرق، واستثنى مطار معيتيقة من الحظر «نظرا لأهميته الإنسانية»، وذلك قبل أن يعود ويعلن في 8 يناير الجاري توسيع منطقة الحظر الجوي المعلن عنها سابقا لتشمل المطار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس هيئة الأركان الفرنسية: قتل سليماني في العراق «لم يكن فكرة جيدة»
دولى
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
باشاغا يعلق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
ليبيا
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
34 ألفا و582 جريمة قتل في المكسيك خلال عام
دولى
تفاصيل جديدة عن خليفة أبوبكر البغدادي في قيادة «داعش»
عربى
مؤسسة النفط تعلن أنها ستضطر إلى «وقف إنتاج الخام بالكامل عند بلوغ القدرة ...
ليبيا
فرانس برس: مصير السلام في ليبيا لا يزال غامضاً بعد مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على سعر بيع سيارة ستيف ماكوين الأسطورية