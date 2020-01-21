وزير الخارجية الفرنسي يبحث آخر تطورات الملف الليبي في زيارة قصيرة بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 09:00 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. 21 يناير 2020 (أ ف ب)

يجري وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الثلاثاء زيارة قصيرة للجزائر مخصصة لمناقشة ملفات ثنائية وإقليمية، أولها الأزمة الليبية ودول الساحل الإفريقي، وفق ما أكد مصدر رسمي جزائري.

ولدى وصوله التقى لودريان نظيره الجزائري صبري بوقادوم، قبل أن يستقبله رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ورئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، وفق «فرانس برس».

ولودريان هو أول وزير فرنسي يزور الجزائر منذ زيارة وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلبوييه أواخر يناير 2019 لهذا البلد، الذي يشهد منذ نحو عام حراكاً احتجاجياً مناهضاً للسلطة.

وتأتي زيارة الوزير الفرنسي بعد يومين من مؤتمر برلين حول إحلال السلام في ليبيا الذي شاركت فيه أبرز الأطراف الدولية المعنية بالنزاع الليبي، واتفقت على احترام حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.

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وأعرب الرئيس الجزائري الذي شارك في مؤتمر برلين، الاثنين عن استعداد بلاده لاستضافة «حوار» بين الأطراف الليبية، بهدف «إبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة».

وقال لودريان بعد اللقاء مع نظيره الجزائري «كنا معا في برلين الأحد لدرس النزاع في ليبيا.. ونسقنا جهودنا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ولاستئناف الحوار السياسي، وسنتحرك معا حتى تتواصل الجهود التي بذلناها في برلين».

وأضاف «كما سندرس الوضع في منطقة الساحل ونذكر بأهدافنا الأمنية المشتركة ولمكافحة الإرهاب.. وحيال هذه التحديات الكبرى لفرنسا والجزائر رؤية مشتركة والتشاور بين بلدينا أساسي».

وتابع أن «الجزائر قوة توازن وسلام.. وذكرت بذلك مؤخرا من خلال إطلاق عدة مبادرات دبلوماسية.. وهي متمسكة باحترام سيادة الدول وبالحوار السياسي».

وكثفت الجزائر التي تتقاسم نحو ألف كلم من الحدود مع ليبيا في الآونة الأخيرة المبادرات من أجل المساهمة في حل الأزمة الليبية، واستقبلت رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير خارجيته إضافة إلى وزيري خارجية مصر وتركيا، وينتظر أن يزور الجزائر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بداية الأسبوع المقبل.

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