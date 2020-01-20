جلسة عمل عن الاقتصاد المعرفي والتجارة الإلكترونية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 09:58 مساء
جلسة العمل عن الاقتصاد المعرفي والتجارة الإلكترونية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفوده)

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة سبها، أمس الأحد، جلسة عمل عن الاقتصاد المعرفي والتجارة الإلكترونية بقاعة بيت الثقافة حضرها عدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

وقال مدير الإدارة الاقتصادية بغرفة التجارة في سبها، عبدالحميد السائح لـ«بوابة الوسط» إن الجلسة استعرضت تاريخ الاقتصاد المعرفي وخصائص الإنتاج فى الاقتصاد التقليدي إلى جانب التجارة الإلكترونية والتسويق والاستثمار الإقتصادي فضلا عن الحكومة الالكترونية.

وأضاف السائح أن الهدف من هذه الجلسة هو رفع مستوى الوعي لدى رجال الأعمال وتعزيز المعارف الاقتصادية وكيفية التعامل معها وكيفية التعامل مع العالم الاقتصادي.

وأقيمت هذه الجلسة بدعم من منظمة مجلس خبراء فرنسا.

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