ميركل: سلامة سمى لنا اللجنة العسكرية «5+5» وستجتمع الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 08:52 مساء

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا سمى خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين اللجنة العسكرية «5 + 5» التي تأتي ضمن حزمة المسار الأمني للحوار الليبي، منوهة إلى أن هذه اللجنة ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل.

وجددت ميركل خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر برلين مساء اليوم رفقة سلامة ووزير الخارجية اللألماني هيكو ماس التأكيد على أنه «ليس هناك من حل عسكري للأزمة الليبية»، مشيرة إلى أنهم عملوا على ذلك طيلة الاجتماعات التي عقدت اليوم واستمعنا لكل وجهات النظر.

وأكدت ميركل للصحفيين أن «مؤتمر برلين قدم إسهاما كبيرا لجهود الأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة الليبية»، مبينة أن «المشاركين في المؤتمر لن يقدمو أي دعم للأطراف المتصارعة لوقف العمليات العسكرية».

كما أكدت المستشارة اللألمانية للصحفيين أن «المشاركين في مؤتمر برلين متفقون على تثبيت الهدنة» التي أعلنها أطراف الأزمة الليبية منذ أكثر من أسبوع.

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