سفير ليبيا في برلين يقدم أوراق اعتماده للخارجية الألمانية

سفير ليبيا في ألمانيا جمال علي البرق، يسلم أوراق اعتماده لمدير المراسم بوزارة الخارجية الألمانية, 17 يناير 2020 (خارجية الوفاق)

سلم سفير ليبيا في ألمانيا جمال علي البرق، صباح أمس الجمعة، أوراق اعتماده لمدير المراسم بوزارة الخارجية الألمانية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، استلم البرق أوراق اعتماده قبل يومين من وزير الخارجية الطاهر سيالة ليباشر مهامه رسميا كسفير لدى ألمانيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أصدر في 31 يوليو الماضي قرارًا بتعيين 9 سفراء جدد لليبيا في اليونان والاتحاد الأوروبي ونيجيريا ومالطا وتشاد وفرنسا وهولندا والسنغال وإيطاليا.

وتضمن القرار تعيين حامد أحمد الحضيري سفيرًا لليبيا لدى فرنسا، وعبد الحافظ عبد الحميد قدور سفيرًا لدى الاتحاد الأوروبي، وعياد مصباح الطياري سفيرًا لدى نيجيريا، وسعدون إسماعيلي السويح سفيرًا لدى مالطا، وصلاح علي أبو رقيقة سفيرًا لدى تشاد.

كما تضمن القرار تعيين عمر عبد السلام الترهوني سفيرًا لدى إيطاليا، ومحمد يونس المنفي سفيرًا لدى اليونان، ومرعي حميدة عوض العوامي سفيرًا لدى هولندا، وصالح محمد المخزوم سفيرًا لدى السنغال.