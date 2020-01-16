ضبط شخصين يتاجران بالمخدرات والخمور محلية الصنع في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 16 يناير 2020, 08:14 مساء
مضبوطات عثر عليها بحوزة المتهمين. (الإنترنت)

أعلن جهاز مكافحة المخدرات فرع أجدابيا ضبط شخصين يقومان ببيع المخدرات والخمور محلية الصنع في المدينة، حسب ما أفاد به رئيس وحدة التحقيق بالفرع عبدالفتاح اكنيبيص «بوابة الوسط» اليوم الخميس.

وقال اكنيبيص إن الشخص الأول الذي ألقي القبض عليه «من كبار مروجي المخدرات في مدينة أجدابيا وضواحيها، وقد تم ضبطه في حالة تلبس أثناء قيامه ببيع مجموعة من المخدرات والخمور محلية الصنع في أحد الأحياء السكنية بعد جمع معلومات عنه من قبل أعضاء وحدة التحري والقبض بالفرع».

وأوضح أن المقبوض عليه يدعى (أ م) ليبي الجنسية وعثر بحوزته على 11 قطعة من مخدر الحشيش معدة وجاهزة للبيع بالإضافة إلى 4 زجاجات خمر محلية الصنع، ونقل إلى فرع جهاز مكافحة المخدرات للتحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة فور الانتهاء من الإجراءات القانوينة اللازمة.

وأضاف اكنيبيص أن أعضاء وحدة التحري والقبض تمكنوا أيضا من ضبط شخص آخر ليبي الجنسية بعد رصد تحركاته في مدينة أجدابيا في حالة تلبس أثناء قيامه ببيع كمية من المخدرات وسط المدينة، وعثر بحوزته على 20 قطعة مخدر نوع حشيش معدة وجاهزة للبيع، موكدا أنه سيحال إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية حياله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني يوقعان اتفاقا تجاريا «تاريخيا»
دولى
الادعاء على زوج نانسي عجرم في قضية قتل رجل تسلل إلى منزلهما
ثقافة وفن
ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أميركية خلال 2019
دولى
غوتيريس: مؤتمر برلين سيركز على 6 محاور منها وقف دائم لإطلاق النار
ليبيا
بعد إقصائها من مؤتمر برلين.. تونس متفاجئة ومستغربة وتنتظر توضيحات من ألمانيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام ليلا أو نهارا.. أيهما أكثر فائدة؟