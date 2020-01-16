«تسييري طبرق» يشكل لجنة طوارئ موقتة لمواجهة أزمة الأمطار الغزيرة

الأمطار الغزيرة تغرق الشوارع والطرق الرئيسية في طبرق. (الإنترنت)

شكّل المجلس التسييري لبلدية طبرق لجنة طوارئ موقتة، اليوم الخميس، تزامنا مع سقوط أمطار غزيرة على المدينة والمناطق المجاورة لها منذ أمس الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة مكلفة برصد وتسجيل وتقديم العون اللازم للعائلات المتضررة من جراء سقوط الأمطار ليلة البارحة وصباح اليوم الخميس على مدينة طبرق والمناطق المجاورة لها.

وتضم اللجنة عضوين من المجلس التسييري لبلدية طبرق وممثلين عن جمعية الهلال الأحمر والدفاع المدني ومديرية الأمن والمواصلات والشؤون الاجتماعية ومراقبة التعليم ومنطقة طبرق العسكرية.