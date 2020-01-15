النائب عبدالهادي الصغير يناقش مع رئيس مجلس النواب المغربي «التدخلات الخارجية في ليبيا»

النائب عبد الهادي الصغير مع رئيس مجلس النواب المغربي .(الإنترنت)

بحث عضو مجلس النواب، عبدالهادي الصغير، تطورات الأوضاع في ليبيا مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي في العاصمة المغربية الرباط، وتطرقا إلى «التدخلات الخارجية في ليبيا».

وقال بيان صادر عن مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الصغير قام بزيارة المغرب كمبعوث عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فيما حضر الاجتماع سفير ليبيا لدى المغرب عبدالمجيد سيف النصر.

وذكر البيان أن الاجتماع تطرق إلى «التجاوزات التي تقوم بها حكومة الوفاق.. وتفريطها في سيادة ليبيا ومصالح شعبها وخرقها الإعلان الدستوري الليبي والاتفاق السياسي الذي انبثقت منه وانتهاء مدتها القانونية».

وأضاف أن النائب عبدالهادي الصغير شدد على «بطلان» الاتفاقية المبرمة بين الرئيس التركي رجب إردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مشيدا بدور «المملكة المغربية الشقيقة في دعم إرادة الشعب الليبي وتطلع مجلس النواب لدور عربي تجاه التدخلات الخارجية والتهديدات التركية ودعمها الميليشيات المسلحة».

وجاء في البيان أن رئيس مجلس النواب المغربي أكد دعم بلاده الشعب الليبي، و«رفض التدخل الخارجي في ليبيا والاتفاقية المبرمة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني والرئيس التركي لما تمثله من تهديد للأمن القومي العربي».