ألمانيا تعلن رسميًّا عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين الأحد المقبل

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر الدولي حول ليبيا سيعقد في العاصمة برلين يوم الأحد المقبل، الموافق 19 يناير الجاري برعاية الأمم المتحدة؛ بهدف العمل على توفير ظروف مواتية لبدء عملية سلام في هذا البلد الذي يعيش حربًا أهلية، وفق بيان نقلته «فرانس برس».

وقالت «فرانس برس» إن هذا المؤتمر تشارك فيه عديد الدول، بينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين وإيطاليا وفرنسا، لكن تحيط الشكوك بشأن انضمام طرفي النزاع، المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إلى المؤتمر، منوهة إلى أن «أن كليهما مدعو للمشاركة».