بوتين يبحث مع ميركل تحضيرات مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 11:15 صباحا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل, 11 يناير 2019 (الكرملين)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التحضيرات الخاصة بمؤتمر برلين حول ليبيا في اتصال هاتفي.

وأطلع بوتين ميركل على ما جرى في المحادثات التي شهدتها موسكو أمس بشأن وقف إطلاق النار، حسب بيان الكرملين على موقعه الإلكتروني، أمس الإثنين.

ووقع وفد حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج على وثيقة وقف إطلاق النار، بينما غادر القائد العام للجيش خليفة حفتر العاصمة الروسية دون التوقيع عليها، حسب وزارة الخارجية الروسية.

وعقب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على مسار محادثات موسكو، قائلاً إنه «لم يتم تحقيق نتيجة نهائية حتى الآن»، لكن روسيا ستواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

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وأمس، صرح الناطق باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سايبرت، بأن مؤتمر برلين سيضم طرفي النزاع والدول الفاعلة، مضيفًا أن «التحضيرات للمؤتمر جارية، ويجب أن يعقد هنا في برلين في كل الأحوال في يناير»، وأشار إلى أنه قد يجري يوم الأحد المقبل.

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