طلاب الثانوية في طرابلس يشتكون من عدم استكمال المقررات

لقاء وفد طلاب الثانوية في طرابلس مع وكيل «تعليم الوفاق»، عادل جمعة، 13 يناير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

اشتكى وفد من طلاب الشهادة الثانوية في مدارس بلديات طرابلس، خلال مقابلة مع وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عادل جمعة، من عدم استكمال المقررات الدراسية والترتيبات التي أعدتها الوزارة لامتحانات الفترات ونهاية العام الدراسي.

وطالب وفد الطلاب الوزارة بالعمل على إعداد أسئلة استرشادية، ومراعاة ظروفهم فيما يتعلق بتفاوت نسب الإنجاز في الخطة الدراسية بين منطقة وأخرى، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

من جانبه، طمأن جمعة الطلاب بأن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتوفير التسهيلات وأفضل الظروف الملائمة لهم، والتي تضمن استكمال المقررات والسير الحسن للامتحانات وتحقق أهداف العملية الامتحانية والتعليمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعتبر هذا اللقاء نقطة البداية لعقد اجتماع موسع مع ممثلين عن طلبة الشهادة الثانوية من مختلف المناطق التعليمية لمناقشة مطالبهم والتعرف عن كثب على الصعوبات والمشاكل التي تواجههم.