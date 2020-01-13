إردوغان وكونتي يبحثان الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 02:05 مساء
اجتماع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في أنقرة، 13 يناير 2020، (الرئاسة التركية)

استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في أنقرة، حسب موقع الرئاسة التركية.

ويبحث الطرفان مستجدات الأزمة الليبية، في الوقت الذي تستضيف فيه العاصمة الروسية وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة، اللذين حضرا من أجل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ ليل أمس الأحد، بدعوة من إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث عقد اجتماع تحضيري صباحا بين وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا في هذا الشأن.

ويوجه الكثيرون داخل إيطاليا الانتقادات إلى حكومة بلادهم بسبب تعاملها مع الأزمة، إذ أبدى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي «اندهاشه من غياب أوروبا عن الوضع في ليبيا، يرافقه عدم التزام أميركي»، مشيرا إلى أن «تركيا تهتم بمنطقة المتوسط ​​أكثر من أوروبا، في حين لا تتحرك إيطاليا بشكل جيد في بهذا الصدد، التي ينبغي أن تكون رائدة في ليبيا وفي منطقة المتوسط ​​على وجه الخصوص»، حسب تعبيره.

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