سلامة وستولتنبرغ يحضران الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية أوروبا

لقاء سابق بين سلامة وستولتنبرغ في 13 مايو 2019. (أرشيفية: بوابة الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الخميس، إن مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» يانس ستولتنبرغ سيحضران الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية أوروبا في بروكسل.

ونقلت «آكي» عن مصدر أوروبي مطلع أن مشاركة سلامة وستولتنبرغ في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية الأوروبيين المقرر غدا الجمعة يأتي بناء على دعوة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل.

وقال المصدر الأوروبي لـ«آكي» إن «حضور الضيفين يكتسب أهمية خاصة نظراً لدقة المواضيع التي ستتم مناقشتها غداً، أي الوضع في ليبيا والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران»، موضحا أن مشاركة ستولتنبرغ في الاجتماع تهدف «إلى توسيع النقاش بين الاتحاد والحلف حول التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران حالياً».

وأكد المصدر أن الأوروبيين يرون «ضرورة تكثيف التعاون الدولي بين كافة الأطراف لحل الأزمة الليبية». مضيفا بالقول: «نريد العمل من أجل دفع الأطراف المنخرطة في الصراع لوقف إطلاق النار والتوجه نحو حل سياسي».

وأوضح المصدر أن اجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية يوم غد «يهدف إلى مناقشة عدة أفكار وآراء وتوحيد مواقف دولهم تجاه الملفين الإيراني والليبي»، لافتا إلى أن «هناك حساسيات مختلفة لدى عواصمنا وسنسعى إلى موقف موحد».

وقال المصدر إن دوائر صنع القرار في بروكسل «ترى أن العمل على تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يتطلب جهوداً حثيثة وتحركات دبلوماسية طويلة الأمد».