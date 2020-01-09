مستشفى بني وليد العام يجهز قسمًا بديلاً للمواليد لحين اكتمال أعمال الصيانة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 01:51 صباحا
القسم البديل للمواليد بمستشفى بني وليد العام، 8 يناير 2020.(بوابة الوسط).

قال مدير المكتب الإعلامي بمستشفي بني وليد العام، حاتم التويجر، إن قسم المواليد بالمستشفى توقف عن العمل بسبب أعمال الصيانة التي بدأت بعدد من الأقسام الطبية بالمستشفى.

وأوضح التويجر لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، أن إدارة المستشفى ستجهز قسمًا بديلًا لقسم المواليد حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة القسم مجددًا للعمل بعد صيانته.

وذكر التويجر أن نسبة الإنجاز في صيانة سطح مستشفي بني وليد العام بلغت 60%، التي سيجري تسليمها في الموعد المحدد وفقًا للمواصفات القياسية المتفق عليها مع الشركة المنفذة.

يشار إلى أن المجلس البلد بني وليد وقَّع في شهر نوفمبر 2019 عقدًا مع صندوق دعم وتحقيق الاستقرار في ليبيا الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصيانة عدة أقسام بمستشفى بني وليد العام.

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