غسان سلامة يرحب بدعوات «وقف إطلاق النار» في ليبيا

المبعوث الأممي غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت).

رحب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، الأربعاء، بالدعوات الأخيرة لوقف إطلاق النار في ليبيا من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والتي كان آخرها الدعوة المشتركة التي أطلقها اليوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ودعا سلامة جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى «الإستجابة لهذه الدعوات والوقف الفوري للعمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا؛ لتجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء»، وناشد المجتمع الدولي، وخاصة الدول المعنية بالملف الليبي، الإستفادة من الزخم الراهن «للدفع قدمًا بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن»، وإيجاد مظلة دولية لدعم وحماية المسارات الثلاثة التي اطلقتها بعثة الأمم المتحدة، لمعالجة الأزمة الليبية من جميع جوانبها، الاقتصادية والمالية، والعسكرية والأمنية، والسياسية، حسب بيان منشور على موقع بعثة الأمم للدعم في ليبيا.

اقرأ أيضا «الرئاسي» يرحب بـ«المساعي التركية الروسية لحل الأزمة الليبية»

كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رحب في وقت سابق، بـ«المساعي الروسية التركية الرامية لإيجاد حل للأزمة في ليبيا»، وذلك في أعقاب اجتماع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول.

ودعا بوتين وإردوغان خلال اجتماعهما في اسطنبول، أطراف الأزمة الليبية إلى «إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت- الأحد» المقبل، وشددا على أهمية مشاركة كافة الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة».

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتفاق بوتين وإردوغان على تكليف وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بمواصلة الاتصالات خلال الأيام المقبلة مع كافة الأطراف لحشد الدعم لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من يوم 12 يناير الجاري.