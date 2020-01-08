«الرئاسي» يرحب بـ«المساعي التركية الروسية لحل الأزمة الليبية»

رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بـ«المساعي الروسية التركية الرامية لإيجاد حل للأزمة في ليبيا»، وذلك في أعقاب اجتماع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول.

وأكد المجلس ترحيبه الدائم بـ«أي دعوة جادة لاستئناف العملية السياسية وإبعاد شبح الحرب طبقًا لما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي، ودعم مسار مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة»، وكذلك حرصه على حقن الدماء وسلامة الوحدة الوطنية واعتماد الحل السياسي لإنهاء الأزمة، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

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كما شدد المجلس في نفس الوقت على أن «الحرب التي يخوضها جيشنا الوطني وثوارنا البواسل اليوم هي حرب فرضها المعتدي والدول الداعمه له للانقلاب على المسار الديمقراطي»، ولفت إلى «القدرة على صد هذا العدوان الآثم ودحره دفاعا عن أرواح وممتلكات وآمال وتطلعات الشعب الليبي في إقامة دولة ديمقراطية مدنية».

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماعهما في اسطنبول، أطراف الأزمة الليبية إلى «إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت- الأحد» المقبل، وشددا على أهمية مشاركة كافة الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة».

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتفاق بوتين وإردوغان على تكليف وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بمواصلة الاتصالات خلال الأيام المقبلة مع كافة الأطراف لحشد الدعم لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من يوم 12 يناير الجاري.