السراج يصل الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 04:39 مساء
رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد لدى استقباله السراج في مطار هواري بومدين الدولي. (وكالة الأنباء الجزائرية)

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن وصول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائزالسراج إلى العاصمة اليوم الإثنين، «في زيارة على رأس وفد رفيع المستوى تدوم يوما واحدا».

وكان في استقبال السراج لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم ووزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن اللقاء الذي سيجريه الرئيس عبدالمجيد تبون مع السراج «يندرج ضمن المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الأخوة الليبيين وسيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة».

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