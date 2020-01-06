صنع الله يطالب «مليتة للنفط» بتشديد إجراءات الأمن والسلامة

الاجتماع السنوي لـ«مليتة للنفط» للعام 2019 بمقر مؤسسة النفط، 5 يناير 2020، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، حرص المؤسسة التام على أن تولي شركة مليتة للنفط والغاز اهتماما كبيرا لبرامج البيئة والسلامة المهنية للعاملين وسلامة العمليات، مطالبا الشكة بتشديد إجراءات الأمن والسلامة العامة، والتقيد بالانضباط في المواقع الإنتاجية لعمليات الشركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لشركة مليتة للنفط والغاز للعام 2019 بمقرّ المؤسسة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

ودعا صنع الله إلى إعطاء الأولوية لعنصر الشباب بالشركة والاهتمام بتدريبهم وتأهليهم، وإقحامهم في جميع أعمال الشركة، لإعطائهم الفرصة للقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، وتحسين الخدمات اللوجستية، والإسراع في استكمال ما تبقى منها، وتوفير الراحة وسائل الترفيه، والحرص على السلامة الغذائية لجميع العاملين بالحقول والموانئ التابعة للشركة.

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وأشاد بالدور المتميز لإدارة الصحة والسلامة والبيئة ومكتب العلاقات والإعلام بالشركة على نشاطهما الحيوي والمتنامي، مثنيا على الجهود الاستثنائية التي يقوم بها العاملون بكافة الحقول، وبالأخص حقلي الفيل والوفاء لصمودهم أمام التحديات التي وصلت إلى حد التهديد لحياتهم، مشيدا بموقفهم الوطني في المحافظة على استمرارية العمل رغم المعاناة والظروف الصعبة.

واستعرض الاجتماع أنشطة الشركة للعام 2019، اشتمل العرض على نشاط الصحة والسلامة وحماية البيئة والجودة، وعلوم الأرض وهندسة المكامن، والعمليات، الحفر التطويري والإنتاج والصيانة، والمشاريع البرية والبحرية إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية المشتركة كمشروع تطوير الاكتشافات الغازية للتركيبين البحريين (أ، هـ)، وتطوير مجمع مليتة الصناعي، ومعالجة وإعادة حقن غاز ثاني أكسيد الكربون، ومشروع استغلال غاز حقل البوري، ومشروع وحدة ضغط الغاز بمنصة صبراتة، ومشروع تطوير حقل البوري المرحلة الثانية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والوضع القانوني والمالي للشركة. ومناقشة مستهدفاتها وبرامجها للعام 2020، كما تم التطرق إلى أداء الحقول واحتياطاتها النفطية والغازية ومعدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للسنوات المقبلة، والميزانيات المعتمدة بالخصوص.