السفارة الأميركية تدين «بشدة» هجوم الكلية العسكرية والتصعيد العسكري الأخير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 10:04 مساء
السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (الإنترنت)

دانت السفارة الأميركية لدى ليبيا الهجوم الذي تعرضت له الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة الخضراء بطرابلس، ما أسفر عن مقتل 30 طالباً «يتدربون ليكونوا قوة أمنية محترفة للعاصمة الليبية» محملة «القوات التابعة للجيش الوطني الليبي» مسؤولية الهجوم على الكلية، وفق بيان أصدرته اليوم الأحد.

وقالت السفارة إنها تدين «بشدة التصعيد العسكري في طرابلس في الأيام الأخيرة، بما في ذلك الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على مطار معيتيقة بطرابلس، والقصف العشوائي على البنية التحتية المدنية والأحياء السكنية في طرابلس، والتي أسفرت عن مقتل وجرح العديد من المدنيين».

«تدخل أجنبي سام»
وتابعت أن «هذا التدهور الأمني يؤكد مخاطر التدخل الأجنبي السام في ليبيا.. مثل وصول المقاتلين السوريين الذين تدعمهم تركيا وكذلك نشر المرتزقة الروس».

وطالبت السفارة الأميركية الأطراف الليبية بإنهاء هذه المشاركة الخطيرة للقوات الأجنبية، «والتي تساهم في وقوع إصابات بين المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية على حساب جميع الليبيين»، مضيفة أنها على استعداد لدعم جميع الجهود الليبية لإنهاء العنف، والحد من تدخل القوات الأجنبية، وإعادة إقامة حوار سياسي تسيره الأمم المتحدة، وهو السبيل الوحيد إلى السلام الدائم والازدهار.

المسماري ينفي مسؤولية القيادة العامة عن قصف الكلية العسكرية في طرابلس

وفي وقت سابق نفى الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، مسؤولية الطيران الحربي التابع للقيادة العامة عن القصف الذي استهدف الكلية العسكرية راح ضحيته عشرات الطلبة الدارسين بالكلية.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم الأحد، «إن التفجير كان من داخل الكلية وليس من خارجها» وأشار إلى صور للقصف مدللا على ما قال إنه «عدم وجود آثار قذائف في الكلية».

وشُيعت جنازة ضحايا القصف الجوي على الكلية العسكرية بالهضبة في العاصمة طرابلس من ميدان الشهداء.

ودانت بعثة الأمم المتحدة بـ«أشد العبارات القصف الذي استهدف الكلية العسكرية في الهضبة جنوبي العاصمة طرابلس، والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى»، حسب بيان صادر عن البعثة فجر الأحد.

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