البعثة الأممية تدين قصف الكلية العسكرية بالهضبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 08:15 صباحا

دانت بعثة الأمم المتحدة بـ«أشد العبارات القصف الذي استهدف الكلية العسكرية في الهضبة جنوبي العاصمة طرابلس، والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى»، حسب بيان صادر عن البعثة فجر الأحد.

وشددت البعثة الأممية، في بيان رسمي على أن «التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية على هذا النحو الخطير يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا ويهدد فرص العودة للعملية السياسية». وذكّر البيان بأن «التمادي المستمر في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب»،

وقالت البعثة الأممية «لن يفلت الجناة من العقاب طال الزمن أو قصر». معبرة عن «صادق تعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين».

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وتضاربت «بشدة» الأرقام المعلنة لضحايا القصف، ففي حين أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، سقوط 8 قتلى و12 جريحًا كحصيلة مبدئية للقصف، في حين قال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» إن تلك الحصيلة تصل إلى 28 قتيلًا و18 جريحًا. بينما اكتفى الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، بالإشارة إلى أن عدد القتلى يصل إلى 28 دون الإفصاح عن رقم معين لأعداد الجرحى.

وفي وقت سابق، اتهم المجلس الرئاسي «طيرانًا أجنبيًّا داعمًا لقوات القيادة العامة» بشن الهجوم، كما حمَّلت عملية «بركان الغضب» قوات القيادة العامة المسؤولية عن القصف الجوي، وكتبت على صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك»، «الطيران الداعم مجرم الحرب حفتر قصف الكلية العسكرية وأوقع العشرات من القتلى والجرحى»، في حين لم يصدر إلى الآن أي تعليق من تلك القوات.

وتظاهر عشرات الليبيين في طرابلس ومصراتة وزوارة في الساعات الأولى من فجر الأحد، منددين باستهدف الكلية العسكرية في الهضبة. ونشر المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لتجمع العشرات بميدان الشهداء في طرابلس، وسارية العلم في مصراتة، والنصب التذكاري في زوارة للتنديد بـ«الغارة الجوية».

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