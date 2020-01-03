«بركان الغضب»: توقف حركة الملاحة في مطار معيتيقة بعد استهدافه بـ 20 صاروخ غراد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يناير 2020, 10:45 صباحا

قال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، إن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس حتى إشعار آخر بعد سقوط أكثر من 20 صواريخ غراد أطلقتها قوات القيادة العامة، استهدفت المطار و محيطه.

وأوضح المركز في بيان عبر موقع «فيسبوك» اليوم الجمعة أن «القصف العشوائي تجاه المطار بدأ ليلة البارحة و استمر إلى فجر اليوم، و أجبر عدد من العائلات المجاورة للمطار إلى الخروج من منازلها»؛ فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وكان مطار معيتيقة أعلن توقف حركة الملاحة الجوية منذ صباح اليوم حتى إشعار آخر، من دون توضيح سبب التوقف.

 

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