أب يتهم ابنه بتعاطي المخدرات والخمور في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 10:07 مساء
عملية أمنية لقسم البحث الجنائي، انتهت بضبط سبعة أشخاص, 30 ديسمبر 2019 (مديرية أمن بنغازي)

اتهم شخص نجله بتعاطي المخدرات والخمور وحبوب الهلوسة، في بنغازي، وذلك ضمن عملية أمنية لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، انتهت بضبط سبعة أشخاص لقيامهم بعدة سرقات وسلب من مواطنين، وكذلك لتعاطيهم المواد المُخدرة والمُسكرة.

وبحسب بيان لمديرية أمن بنغازي اليوم، فإن البداية كانت عندما ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي شخصا بحوزته خليط تبغ ومادة مخدرة، وتم استحضاره إلى القسم، وبعدما علم والده حضر إلى القسم، وقدم شكوى ضده في محضر جمع استدلالات وأفادنا بان ابنه يتعاطى المخدرات والخمور وحبوب الهلوسة.

وتابع البيان أن معلومات وردت من أحد المصادر حول الشخص المضبوط هو وثلاث أشخاص آخرين بأنهم يتعاطون المخدرات والخمور وحبوب الهلوسة، ويقومون بالسرقة والسلب، وعليه بمواصلة الاستدلال مع المضبوط اعترف بهذه الاتهامات مع رفقائه.

وبحسب مديرية أمن بنغازي، تم تكليف أعضاء التحريات بضبط الأشخاص المتحرى عنهم، على الفور تم إعداد كمين مُحكم في مكان معين وضبط شخصين الثاني والثالث، واستحضارهم إلى القسم وبمواصلة الاستدلال معهما اعترفا بأنهما يتعاطان الخمور والمخدرات ويقومان بالسرقة والسلب، لكي يتحصلوا على أموال للتعاطي وبالاستدلال مع الثاني اعترف بأنه يقوم باستغلال شخص آخر خامس ويقوم بأخذ المال منه، وكذلك شاركه في بعض السرقات.

عليه تم تكليف أعضاء التحريات بإعداد كمين له وتم ضبطه واستحضاره إلى القسم وكذلك وردت معلومات عن شخص سادس بأنه يقوم بالسرقات معهم على متن المركبة الخاصة به نوع شفر بيضاء اللون، فتم تكليف أعضاء التحريات بالقسم بإعداد كمين وضبط الشخصين السادس والرابع على نفس المركبة وبحوزتهما أسلحة بيضاء وحبوب مهلوسة ترمادول، وبالاستدلال معهم جميعا اعترفوا بقيامهم بالسرقة والسلب، واعترف ثلاثة أشخاص منهم ومعهم شخص آخر سابع قاموا بخطف مواطن وقاموا بسلب هاتفه وضربه، كما نفذوا عدة سرقات من مواطنين منها هواتف ومبالغ مالية، وكذلك سرقات مركبات لمواطنين.

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