الحكومة التركية ترسل مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا للبرلمان

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. (رويترز)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين إن الحكومة التركية سترسل اليوم الاثنين مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا إلى البرلمان، لتسرع بذلك خطة إصدار القانون التي تأكدت الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته «رويترز».

وقالت «رويترز» إن أوغلو تحدث عن ذلك بعد اجتماع مع زعماء المعارضة التركية سعيا لحشد الدعم لمشروع القانون. بعد أقل من أسبوع من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان أن حكومته حكومته ستسعى لإقرار مشروع القانون بعدما طلبت حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في ليبيا الدعم.

والسبت، حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، من أن الصراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى وتحولها إلى سورية أخرى، مضيفا: «إذا أصبحت ليبيا اليوم مثل سورية، فإن الدور سيأتي على الدول الأخرى في المنطقة».

وتابع: «علينا القيام بكل ما يلزم لمنع انقسام ليبيا وانزلاقها إلى الفوضى، وهذا ما نفعله، فنحن نتعامل مع الحكومة المشروعة هناك»، مشددا على أهمية الاتفاق العسكري والأمني الذي وقعته تركيا مع ليبيا.

ووقعت أنقرة مذكرتي تفاهم منفصلين يوم 27 نوفمبر الماضي مع حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، وهو ما آثار جدلا وردود أفعال واسعة النطاق.