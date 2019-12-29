الأرصاد يحذر الصيادين: البحر مضطرب والرياح قوية والموج مرتفع

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين من هبوب رياح قوية على طول الساحل سرعتها تتراوح بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن البحر يشهد حالة من الاضطراب، على أن يتراوح ارتفاع الموج بين 3.5 و4.5 متر.

الساحل من رأس جدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار من حين إلى آخر، تكون جيدة غدا تصاحبها خلايا من السحب الرعدية مع حبات البرد أحيانا.

- الرياح بحرية إلى شمالية غربية على طول الساحل سرعتها بين 10 و25 عقدة.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3-5 أمتار.

- درجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر وسقوط الأمطار.