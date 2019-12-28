الهيئة الوطنية للتعليم التقني تفتتح الدورة التدريبية المتقدمة في أنظمة الطاقة الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 04:03 مساء
الدورة التدريبية المتقدمة في أنظمة الطاقة الشمسية, 28 ديسمبر 2019 (الهيئة الوطنية للتعليم التقني)

افتتحت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، اليوم السبت، الدورة التدريبية في مجال أنظمة الطاقة الشمسية، بمقر المعهد العالي للعلوم والتقنية الشموخ.

وبحسب بيان للهيئة اليوم، تأتي الدورة ضمن التعاون المشترك بين الهيئة ووكالة التعاون والتنسيق التركية TiKA، وتستهدف أعضاء هيئة التدريس والمهندسين بالكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة التابعة للهيئة لمدة أسبوعين متتالية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

حضر مراسم افتتاح الدورة مدير مكتب التعاون الفني عادل الشويهدي، ومدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة صلاح سلامة، ومدير وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) فرع ليبيا فاتح كراج، ومدير المعهد العالي للعلوم والتقنية الشموخ مصطفي الزناتي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم التقني والفني.

فيما حضر الدورة فى يومها الأول نحو خمسين مشاركا من أعضاء هيئة التدريس ومهندسين ومعيدين إلى جانب بعض منتسبي الجهات الأخرى.

وفي مستهل الافتتاح قدم منسق مكتب التعاون الفني بالهيئة خالد المصراتى، شرحاً مفصلاً عن أهداف الدورة، لافتا إلى أن الدورة تحتوى على جزءين نظري وعملي ويمكن للخريج بعدها التعامل مع انظمة الطاقة الشمسية تركيب وصيانة وإعطاء دورات تدريبية، والاستفادة من مخرجات الدورة في فتح أقسام للطاقات المتجددة داخل الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة التابعة للهيئة.

وأوضح أن المتميزين في هذه الدورة يمكن إرسالهم في دورات تدريبية خارجية متقدمة في هذا المجال.

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