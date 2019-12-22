مركز شرطة البيضان يحبط محاولة تهريب خمور مستوردة إلى أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 22 ديسمبر 2019, 10:20 مساء
الخمور المضبوطة بحوزة المتهم. (مديرية أمن أجدابيا)

أحبط مركز شرطة في منطقة البيضان (35 كلم جنوب مدينة أجدابيا) محاولة تهريب مجموعة من الخمور المستوردة إلى داخل أجدابيا، حسب ما ذكرته مديرية الأمن عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت المديرية، اليوم الأحد، إنه من خلال الدوريات الأمنية المتحركة التي يقوم بها مركز شرطة البيضان والاستيقافات الفجائية على طول الطريق الصحراوي أجدابيا - طبرق إلى ما يقارب 200 كم شرق المنطقة وفي إحدى الاستيقافات قامت الدوريات التابعة للمركز بتفتيش إحدى المركبات الآلية نوع (كانتر) ومن خلال عملية التفتيش الدقيق تم العثور على مجموعة من الخمور المستوردة بالمركبة.

وأضافت أنه بعد ضبط الخمور وسائق المركبة جرى نقل المضبوطات والسائق إلى مركز شرطة البيضان للتحقيق معه لمعرفة تفاصيل أكثر حول الكمية التي ضبطت بحوزته.

وأشارت مديرية أمن أجدابيا إلى أن المقبوض عليه اعترف خلال التحقيق أنه كان يريد تهريب الكمية إلى داخل مدينة أجدابيا لأحد الأشخاص الذي ضبط هو الآخر بالمدينة، مؤكدة إحالة الأشخاص الذين ضبطوا والمضبوطات إلى النيابة العامة.

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