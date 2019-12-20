مؤسسة الاستثمار تنفي «خسارة أموالها» في بريطانيا

رئيس مؤسسة الاستثمار (أرشيفية: الإنترنت)

نفت المؤسسة الوطنية للاستثمار، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تعرض استثمارات المؤسسة لخسائر في بريطانيا.

وقالت المؤسسة إنها خاطبت السلطات المعنية في المملكة المتحدة، التي أكدت بدورها «عدم صحة الأخبار المتداولة، وأن أموال المؤسسة لم تتعرض لأي خسائر»، حسب بيان نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضحت مؤسسة الاستثمار أنها تواصل تنفيذ إستراتيجيتها المعتمدة بشأن الحوكمة والشفافية وحماية أصولها بالاستعانة بكبرى المؤسسات والشركات الدولية، مؤكدة حرصها الدائم على اتخاذ كل التدابير لحماية أصولها.

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وتتضمن الإستراتيجية إعداد تقييم وحصر محترف لإجمالي أصول المؤسسة والجهات التابعة لها في كل دول العام، وكذلك تتضمن إقفال الحسابات الختامية.

ووفق البيان، تهيب المؤسسة الليبية للاستثمار بكل وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية وعدم نشر أي أخبار مغالطة من شأنها المساس بسمعة المؤسسة بوصفها صندوق سيادي للأجيال القادمة، مشددا على أن المؤسسة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.